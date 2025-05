3. Techniques of Differentiation / Derivatives of Trig Functions / Problem 7

Find the derivative of the function f ( x ) = 2 cos ⁡ x + 3 sin ⁡ x 2 cos ⁡ x − 3 sin ⁡ x f\left(x\right)=\frac{2\cos x+3\sin x}{2\cos x-3\sin x} .