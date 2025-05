5. Graphical Applications of Derivatives / Finding Global Extrema / Problem 4

On the interval [ − 2 , 3 ] \left\lbrack-2,3\right\rbrack , find the absolute maximum and minimum of the function f ( x ) = 2 x 5 − 20 x 3 + 50 x f\left(x\right)=2x^5-20x^3+50x .