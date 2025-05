3. Techniques of Differentiation / The Chain Rule / Problem 2

Identify the inner function u = g ( x ) u = g(x) , and the outer function y = f ( u ) y = f(u) for the composition y = f ( g ( x ) ) y = f(g(x)) . Then, find d y d x \frac{\mathrm{dy}}{\mathrm{dx}} :

y = ( 4 x − 1 ) 6 y = (4x - 1)^6