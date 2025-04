2. Atoms and the Periodic Table / The Electron Configuration (Simplified) / Problem 1

Identify the rule (aufbau principle, Hund's rule, Pauli-Exclusion principle) violated by the following electron configurations.

i) Li 1s2 2p1

ii) O [He] 2s2 2p ↿↿ ↿ ↿

iii) P [Ne] 3s2 3p ↿⇂ ↿