5. Classification & Balancing of Chemical Reactions / Balancing Chemical Equations (Simplified) / Problem 4

Balance the equations below by adding the correct coefficients:





_____ CuO + _____ CO → _____ Cu + _____ CO 2

____ Na 3 N + ____ H 2 O → ____ NaOH + ____ NH 3

____ SeO 2 + ____ O 2 → ____ SeO 3