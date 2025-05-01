Personal Health
Tangible stressors are physical or concrete challenges, such as managing a heavy course load; intangible stressors are emotional or psychological challenges, such as feeling homesick.
Tangible stressors are emotional or psychological challenges, such as feeling overwhelmed; intangible stressors are physical or concrete challenges, such as attending classes.
Tangible stressors are social or interpersonal challenges, such as loneliness; intangible stressors are financial or academic challenges, such as paying tuition.
Tangible stressors are academic challenges, such as taking exams; intangible stressors are social or emotional challenges, such as making friends.