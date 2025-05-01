Skip to main content
Pearson+ LogoPearson+ Logo
Personal Health Final - Part 1 of 2
SAMPLE
This is a sample practice set. In order to have a more personalized exam prep experience:
or
Ch.7 Exercise and Fitness / Health Benefits of Exercise / Problem 7
Problem 7

Which of the following lists best explains the physiological mechanisms by which regular aerobic exercise lowers long-term cardiovascular disease risk?