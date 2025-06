11. Inverse Trigonometric Functions and Basic Trig Equations / Inverse Sine, Cosine, & Tangent / Problem 3

Determine the exact value of the given inverse trigonometric function without using a calculator.

y = sec − 1 ( − 1 ) + sec − 1 ( 2 ) y=\sec^{-1}\left(-1\right)+\sec^{-1}\left(2\right) y = sec − 1 ( − 1 ) + sec − 1 ( 2 )