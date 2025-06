3. Functions & Graphs / Function Operations / Problem 7

Given the two functions f f f and g g g , find f g fg f g and identify the domain.

f ( x ) = 71 x − 2 f\left(x\right)=71x-2 f ( x ) = 71 x − 2 , g ( x ) = x + 10 g\left(x\right)=x+10 g ( x ) = x + 10