The numbers below represent daily customer counts from a sample of coffee shops.

Data set:

92 92 , 75 75 , 81 81 , 97 97 , 102 102 , 85 85 , 94 94 , 76 76 , 88 88 , 90 90 , 100 100

83 83 , 105 105 , 95 95 , 89 89 , 110 110 , 78 78 , 87 87 , 91 91 , 99 99 , 84 84 , 101 101

106 106 , 93 93 , 82 82 , 86 86 , 97 97 , 104 104 , 92 92 , 88 88 , 80 80 , 107 107 , 96 96

Construct a frequency distribution for the data set using six classes.

Draw a frequency polygon for the frequency distribution.