A weather balloon records the following pairs of altitude in thousands of feet and temperature in ∘ F ^\circ F : ( 1.5 , 60 ) \left(1.5,60\right) , ( 3.8 , 52 ) \left(3.8,52\right) , ( 6.0 , 44 ) (6.0,44) , ( 8.2 , 35 ) (8.2,35) , and ( 10.5 , 28 ) (10.5,28) . Find (a) the explained variation, (b) the unexplained variation.