6. Trigonometric Identities and More Equations / Sum and Difference Identities / Problem 6

Determine the exact values of cos ⁡ ( x + y ) \cos\left(x+y\right) cos ( x + y ) and cos ⁡ ( x − y ) \cos\left(x-y\right) cos ( x − y ) .

sin ⁡ x = 3 13 \sin x=\frac{3}{13} sin x = 13 3 ​ , sin ⁡ y = − 2 7 \sin y=-\frac27 sin y = − 7 2 ​ , x x x in quadrant I and y y y in quadrant III