6. Trigonometric Identities and More Equations / Sum and Difference Identities / Problem 7

Which of the following expressions is equivalent to sin ⁡ 7 8 ∘ cos ⁡ 3 4 ∘ − cos ⁡ 7 8 ∘ sin ⁡ 3 4 ∘ \sin78^{\circ}\cos34^{\circ}-\cos78^{\circ}\sin34^{\circ} sin 7 8 ∘ cos 3 4 ∘ − cos 7 8 ∘ sin 3 4 ∘ ?