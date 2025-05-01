Skip to main content
Statistics for Business
My Course
Learn
Exam Prep
AI Tutor
Study Guides
Flashcards
Explore
My Course
Learn
Exam Prep
AI Tutor
Study Guides
Flashcards
Explore
Back
Addition Rule
Download worksheet
Problem 1
Problem 2
Problem 3
Problem 4
Problem 5
Problem 6
Problem 7
Problem 8
Problem 9
Problem 10
Addition Rule
Download worksheet
Practice
Summary
Previous
4 of 10
Next
4. Probability / Addition Rule / Problem 4
Problem 4
Which Venn diagram correctly represents two mutually exclusive events?
A
Two circles that do not overlap.
B
A single circle.
C
One circle inside another.
D
Two circles with a large overlapping region.
AI tutor
0
0 Comments
Show Answer
More options