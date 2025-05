6. Derivatives of Inverse, Exponential, & Logarithmic Functions / Derivatives of Exponential & Logarithmic Functions / Problem 1

Verify the following equation using differentiation:

d d x ( x 5 − ln ⁡ ( x 3 + 2 ) ) = 5 x 4 − 3 x 2 x 3 + 2 \frac{d}{dx}\left(x^5-\ln\left(x^3+2\right)\right)=5x^4-\frac{3x^2}{x^3+2}