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8. Definite Integrals - Part 1 of 2!
8. Definite Integrals / Fundamental Theorem of Calculus / Problem 11
Problem 11

Let g(x)=2xt2(t1)(t5)dtg(x)=\(\int\)_2^{x}t^2(t-1)(t-5)\,dt. Find the xx-coordinates of the critical points of g(x) g(x) and determine the intervals where g g is increasing or decreasing.