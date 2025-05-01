Calculus
Critical points at x={0,1,5}x=\(\left\[\lbrace\)0,1,5\(\right\]\rbrace\)
Increasing on x∈(−∞,1)∪(5,∞)x\(\in\]\left\)(-\(\infty\),1\(\right\))\(\cup\[\left\)(5,\(\infty\]\right\))
Decreasing on x∈(1,5)x\(\in\]\left\)(1,5\(\right\))
Increasing on x∈(−∞,0)∪(5,∞)x\(\in\]\left\)(-\(\infty\),0\(\right\))\(\cup\[\left\)(5,\(\infty\]\right\))
Decreasing on x∈(0,5)x\(\in\]\left\)(0,5\(\right\))
Critical points at x={1,5}x=\(\left\[\lbrace\)1,5\(\right\]\rbrace\)
Increasing on x∈(−∞,1)∪(1,5)x\(\in\[\left\)(-\(\infty\),1\(\right\))\(\cup\]\left\)(1,5\(\right\))
Decreasing on x∈(5,∞)x\(\in\[\left\)(5,\(\infty\]\right\))