The following formulas for  f − ′ ( a ) f_{-}^{\prime}\left(a\right) f−′​(a) and  f + ′ ( a ) f_{+}^{\prime}\left(a\right) f+′​(a) represent the left- and right-sided derivatives of a function at a point  a a a, respectively:

 f − ′ ( a ) = lim ⁡ h → 0 − f ( a + h ) − f ( a ) h f_{-}^{\prime}\left(a\right)={\displaystyle\lim_{h\to0^{-}}{\frac{f(a+h)-f(a)}{h}}} f−′​(a)=h→0−lim​hf(a+h)−f(a)​,  f + ′ ( a ) = lim ⁡ h → 0 + f ( a + h ) − f ( a ) h f_{+}^{\prime}\left(a\right)={\displaystyle\lim_{h\to0^{+}}{\frac{f(a+h)-f(a)}{h}}} f+′​(a)=h→0+lim​hf(a+h)−f(a)​