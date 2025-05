The following formulas for f − ′ ( a ) f_{-}^{\prime}\left(a\right) f − ′ ​ ( a ) and f + ′ ( a ) f_{+}^{\prime}\left(a\right) f + ′ ​ ( a ) represent the left- and right-sided derivatives of a function at a point a a a , respectively:

f − ′ ( a ) = lim ⁡ h → 0 − f ( a + h ) − f ( a ) h f_{-}^{\prime}\left(a\right)={\displaystyle\lim_{h\to0^{-}}{\frac{f(a+h)-f(a)}{h}}} f − ′ ​ ( a ) = h → 0 − lim ​ h f ( a + h ) − f ( a ) ​ , f + ′ ( a ) = lim ⁡ h → 0 + f ( a + h ) − f ( a ) h f_{+}^{\prime}\left(a\right)={\displaystyle\lim_{h\to0^{+}}{\frac{f(a+h)-f(a)}{h}}} f + ′ ​ ( a ) = h → 0 + lim ​ h f ( a + h ) − f ( a ) ​

Consider f ( x ) = { 6 − x 2 if x ≤ 2 3 x − 4 if x > 2 f\left(x\right)=\begin{cases}6-x^2~~~\text{if}~x\leq{2}\\ 3x-4~~~\text{if}~x\gt{2}\end{cases} . Find f − ′ ( a ) f_{-}^{\prime}\left(a\right) f − ′ ​ ( a ) and f + ′ ( a ) f_{+}^{\prime}\left(a\right) f + ′ ​ ( a ) at a = 2 a=2 .