Consider the transcendental function  f ( x ) = 5 e − x f\left(x\right)=5e^{-x} f(x)=5e−x. What is the end behavior of this function as  x x x approaches  ∞ \infty ∞ and  − ∞ -\infty −∞? Sketch a graph of the function, showing asymptotes if they exist.