Valence Electrons of Elements quiz #13 Flashcards

Valence Electrons of Elements quiz #13
Why is the configuration of electrons in an atom’s outer shell important?
It determines the atom's chemical reactivity and bonding behavior.Why are valence electrons important?
Valence electrons are important because they determine chemical reactivity and bonding.To fill the valence shell, an electrically neutral, unbonded atom with atomic number 8 must add ...
It must add 2 electrons to fill its valence shell.How many valence electrons does oxygen have?
Oxygen has 6 valence electrons.How many valence electrons does hydrogen have?
Hydrogen has 1 valence electron.How many valence electrons does boron have?
Boron has 3 valence electrons.How many valence electrons does chlorine have?
Chlorine has 7 valence electrons.Negatively charged particles in the outermost energy levels of the electron cloud
These are valence electrons.How many valence electrons does gold have?
Gold has 11 valence electrons (1 in 6s and 10 in 5d).How many valence electrons does nitrogen have?
Nitrogen has 5 valence electrons.6 valence electrons, least mass
Oxygen has 6 valence electrons and the least mass among group 16 elements.Fluorine valence electrons
Fluorine has 7 valence electrons.How many valence electrons does aluminum have?
Aluminum has 3 valence electrons.How many valence electrons does sulfur have?
Sulfur has 6 valence electrons.Tungsten valence electrons
Tungsten has 6 valence electrons (2 in 6s and 4 in 5d).Boron valence electrons
Boron has 3 valence electrons.How many valence electrons does fluorine have?
Fluorine has 7 valence electrons.Magnesium valence electrons
Magnesium has 2 valence electrons.How many valence electrons does potassium have?
Potassium has 1 valence electron.How many valence electrons does mercury have?
Mercury has 12 valence electrons (2 in 6s and 10 in 5d).Rb valence electrons
Rubidium (Rb) has 1 valence electron.How many valence electrons does calcium have?
Calcium has 2 valence electrons.How many valence electrons does helium have?
Helium has 2 valence electrons.Located in the outermost energy level of the electron cloud with the most energy
Valence electrons are located in the outermost energy level and have the most energy.What is the total number of outer (valence) electrons in sulfur dioxide, SO2?
Sulfur dioxide (SO2) has 18 valence electrons.What is the total number of outer (valence) electrons in carbon dioxide, CO2?
Carbon dioxide (CO2) has 16 valence electrons.How many valence electrons does bromine have?
Bromine has 7 valence electrons.Aluminum valence electrons
Aluminum has 3 valence electrons.Number of valence electrons in O
Oxygen has 6 valence electrons.C2H6 valence electrons
C2H6 (ethane) has 14 valence electrons.Identify the element corresponding to the orbital diagram and select all the valence electrons.
Identify the element by its electron configuration and select the electrons in the outermost shell as valence electrons.Chlorine valence electrons
Chlorine has 7 valence electrons.Br valence electrons
Bromine (Br) has 7 valence electrons.How many valence electrons in gold?
Gold has 11 valence electrons.How many valence electrons does bromine have?
Bromine has 7 valence electrons.SO2 valence electrons
SO2 has 18 valence electrons.H2O valence electrons
H2O has 8 valence electrons.How many valence electrons does tin have?
Tin has 4 valence electrons.Cobalt valence electrons
Cobalt has 9 valence electrons.How many valence electrons does silicon have?
Silicon has 4 valence electrons.