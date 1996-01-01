Valence Electrons of Elements quiz #13 Flashcards

Terms in this set ( 40 ) Hide definitions

Why is the configuration of electrons in an atom’s outer shell important? It determines the atom's chemical reactivity and bonding behavior.

Why are valence electrons important? Valence electrons are important because they determine chemical reactivity and bonding.

To fill the valence shell, an electrically neutral, unbonded atom with atomic number 8 must add ... It must add 2 electrons to fill its valence shell.

How many valence electrons does oxygen have? Oxygen has 6 valence electrons.

How many valence electrons does hydrogen have? Hydrogen has 1 valence electron.

How many valence electrons does boron have? Boron has 3 valence electrons.