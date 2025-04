8. Gases, Liquids and Solids / Intermolecular Forces and Physical Properties / Problem 11

Identify the compound with the higher viscosity between each pair

i. CH 3 CH 2 OH, CH 3 OCH 3

ii. CH 3 (CH 2 ) 5 CH 3 , CH 3 (CH 2 ) 7 CH 3

iii. H 3 C(CH 2 ) 2 OH , HO(CH 2 ) 2 OH