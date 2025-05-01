Skip to main content
Introduction to Chemistry
My Course
Learn
Exam Prep
AI Tutor
Study Guides
Flashcards
Explore
My Course
Learn
Exam Prep
AI Tutor
Study Guides
Flashcards
Explore
Back
Conversion Factors (Simplified)
Download worksheet
Problem 1
Problem 2
Problem 3
Problem 4
Problem 5
Conversion Factors (Simplified)
Download worksheet
Practice
Summary
Previous
4 of 5
Next
2. Measurement and Problem Solving / Conversion Factors (Simplified) / Problem 4
Problem 4
A car's fuel efficiency is rated at 25 miles per gallon. If 1 gallon equals 3.785 liters, how many kilometers per liter does the car achieve? (1 mile = 1.60934 km)
A
15 km/L
B
10.6 km/L
C
8 km/L
D
12 km/L
AI tutor
0
Show Answer