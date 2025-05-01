Back
Acylation Transformation where an acyl group is introduced, typically converting an amino group into an amide in amino acids. Amino Group Functional group in amino acids that acts as a strong nucleophile, favoring reaction with acylating agents. Amide Product formed when an acyl group replaces a hydrogen on nitrogen, resulting from acylation of an amino group. Acid Chloride Reactive carboxylic acid derivative commonly used to introduce acyl groups during acylation reactions. Acetic Anhydride Acylating agent that reacts with amino groups to form amides, often used in the presence of pyridine. Pyridine Basic organic compound used as a catalyst or base to facilitate acylation by neutralizing byproducts. Nucleophile Species with a strong tendency to donate electrons, such as the amino group in amino acids during acylation. Carboxylate Ion Deprotonated form of a carboxylic acid group, less nucleophilic than the amino group in acylation reactions. Nucleophilic Acyl Substitution Mechanism where a nucleophile replaces a leaving group on an acyl compound, forming a new bond. Amide Bond Covalent linkage formed between a carbonyl carbon and a nitrogen, characteristic of acylated amino acids. Acyl Group Moiety derived from a carboxylic acid, introduced onto nitrogen during acylation to form an amide. Carboxylic Acid Derivative Compound structurally related to carboxylic acids, such as acid chlorides, used in acylation. Anhydride Functional group that could form if acylation occurred at the carboxylate instead of the amino group.
Reactions of Amino Acids: Acylation definitions
You can tap to flip the card.
Control buttons has been changed to "navigation" mode.1/13