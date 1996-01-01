Triola - Elementary Statistics 14th Edition

Back
Triola14th EditionElementary StatisticsISBN: 9780137366446Not the one you use?Change textbook
Back
Statistics - Triola 14th Elementary Statistics - Textbook solutions & answers
Ch. 1 - Introduction to Statistics88 solutions
Ch. 2 - Exploring Data with Tables and Graphs70 solutions
Ch. 3 - Describing, Exploring, and Comparing Data66 solutions
Ch. 4 - Probability112 solutions
Ch. 5 - Discrete Probability Distributions107 solutions
Ch. 6 - Normal Probability Distributions122 solutions
Ch. 7 - Estimating Parameters and Determining Sample Sizes107 solutions
Ch. 8 - Hypothesis Testing75 solutions
Ch. 9 - Inferences from Two Samples88 solutions
Ch. 10 - Correlation and Regression69 solutions
Ch. 11 - Goodness-of-Fit and Contingency Tables29 solutions
Ch. 12 - Analysis of Variance29 solutions