6. Trigonometric Identities and More Equations / Introduction to Trigonometric Identities / Problem 5

Simplify the given trigonometric expression.

tan ⁡ x sin ⁡ x + cot ⁡ x cos ⁡ x \frac{\tan x}{\sin x}+\frac{\cot x}{\cos x} s i n x t a n x ​ + c o s x c o t x ​