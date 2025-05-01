Skip to main content
Analytical Chemistry
My Course
Learn
Exam Prep
AI Tutor
Study Guides
Flashcards
Explore
My Course
Learn
Exam Prep
AI Tutor
Study Guides
Flashcards
Explore
Back
12. Advanced Topics in Equilibrium
Download worksheet
Problem 1
Problem 2
Problem 3
Problem 4
Problem 5
Problem 6
Problem 7
Problem 8
Problem 9
12. Advanced Topics in Equilibrium
Download worksheet
Practice
Summary
Previous
5 of 9
Next
12. Advanced Topics in Equilibrium / Fractional Compositions and Concentrations / Problem 5
Problem 5
How is the fraction of base molecules calculated using Ka and H+ concentration?
A
Fraction of base = Ka / ([H+] + Ka)
B
Fraction of base = [H+] / Ka
C
Fraction of base = Ka / [H+]
D
Fraction of base = [H+] / ([H+] + Ka)
AI tutor
0
Show Answer