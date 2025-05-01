Skip to main content
12. Advanced Topics in Equilibrium
Download worksheet
12. Advanced Topics in Equilibrium / Dependence of Solubility on pH / Problem 7
Problem 7
Which of the following salts will form an acidic solution when dissolved in water?
A
Potassium sulfate
B
Ammonium nitrate
C
Calcium carbonate
D
Sodium bicarbonate
