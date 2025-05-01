Skip to main content
Fundamentals of Electrolysis
Problem 3
16. Electroanalytical Techniques / Fundamentals of Electrolysis / Problem 3
If a current of 10 A is applied for 100 seconds, how many moles of electrons are involved? (Faraday's constant = 96485 C/mol)
A
0.0104 moles
B
1.04 moles
C
0.104 moles
D
10.4 moles
