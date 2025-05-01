Skip to main content
Visualizing Qualitative vs. Quantitative Data
Visualizing Qualitative vs. Quantitative Data
2. Describing Data with Tables and Graphs / Visualizing Qualitative vs. Quantitative Data / Problem 3
Problem 3
Which chart is NOT suitable for displaying qualitative data?
Bar chart
Pie chart
Histogram
Pareto chart
