Solve each equation. √x-√(x-12)=2

Textbook Question
Solve each quadratic inequality. Give the solution set in interval notation. x2-2x≤1
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Solve each quadratic inequality. Give the solution set in interval notation. x2-2x≤1
Solve each equation for x. x/(a-1) = ax+3
Find each sum or difference. Write answers in standard form. 3√7 - (4√7-i) -4i + (-2√7+5i)
Solve each quadratic inequality. Give the solution set in interval notation. x2+4x>-1
Solve each equation or inequality. | 3x- 7 | + 1 > -2
Solve each equation or inequality.