Skip to main content
Ch. R - Review of Basic Concepts
Lial - College Algebra 13th Edition
Lial13th EditionCollege AlgebraISBN: 9780136881063Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 13th EditionCh. R - Review of Basic ConceptsProblem 75
Chapter 1, Problem 75

Evaluate each expression. 161/4

Verified step by step guidance
1
Recognize that the expression involves a fractional exponent: \(16^{\frac{1}{4}}\). This means you are finding the fourth root of 16.
Rewrite the expression using radical notation: \(16^{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{16}\).
Recall that the fourth root of a number is the value that, when raised to the power of 4, gives the original number.
Identify the number which, when raised to the 4th power, equals 16. Think about perfect powers of integers.
Express the final answer as the positive root that satisfies the equation \(x^4 = 16\).

Verified video answer for a similar problem:

This video solution was recommended by our tutors as helpful for the problem above.
Video duration:
1m
Was this helpful?

Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Rational Exponents

Rational exponents represent roots and powers simultaneously. For example, a^(m/n) means the nth root of a raised to the mth power. Understanding this allows you to rewrite expressions like 16^(1/4) as the fourth root of 16.
Recommended video:
Guided course
04:06
Rational Exponents

Evaluating Roots

Evaluating roots involves finding a number that, when raised to a specific power, equals the given value. For 16^(1/4), you find the number which raised to the 4th power equals 16, which is 2, since 2^4 = 16.
Recommended video:
02:20
Imaginary Roots with the Square Root Property

Properties of Exponents

Properties of exponents, such as the power of a power and product rules, help simplify expressions with exponents. Recognizing these properties aids in manipulating and evaluating expressions with fractional exponents correctly.
Recommended video:
Guided course
04:06
Rational Exponents
Related Practice
Textbook Question

Factor each polynomial. See Examples 5 and 6. 125x3-27

1021
views
Textbook Question

Determine whether each statement is true or false. {3, 5, 9, 10} ∩ ∅ = {3, 5, 9, 10}

1050
views
Textbook Question

Find each product. Assume all variables represent positive real numbers. (x+x1/2)(x-x1/2)

971
views
Textbook Question

Simplify each radical. Assume all variables represent positive real numbers. - ∜243

2051
views
Textbook Question

Simplify each complex fraction. [ 1 + 1/(1-b) ] / [ 1 - 1/(1+b) ]

1028
views
Textbook Question

Determine whether each statement is true or false. {3, 5, 9, 10} ∪ ∅ = {3, 5, 9, 10}

948
views