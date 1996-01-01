Conversion Factors quiz #2 Flashcards

Skip to main content
Conversion Factors quiz #2

Conversion Factors quiz #2
  • How many milliliters are in 500 micrograms?
    Cannot convert mcg to mL without knowing the substance's concentration.
  • What is 52°F in Celsius?
    (52°F – 32) × 5/9 ≈ 11.1°C.
  • How do you convert millimoles (mmol) to moles (mol)?
    Divide by 1000; 1 mmol = 0.001 mol.
  • How many tablespoons are in 30 milliliters?
    30 mL ÷ 14.79 mL/tbsp ≈ 2.03 tbsp.
  • What is 37.8°C in Fahrenheit?
    37.8°C × 9/5 + 32 = 100°F.
  • Converting 1,000 mg to 1 gram would require moving the decimal place how many places to the left?
    Three places to the left.
  • Convert 90 kilograms into pounds.
    90 kg × 2.205 lb/kg = 198.45 lb.
  • What is 140°F in Celsius?
    (140°F – 32) × 5/9 ≈ 60°C.
  • How many kilograms is 0.00781 grams?
    0.00781 g ÷ 1,000 g/kg = 0.00000781 kg.
  • What is 42°F in Celsius?
    (42°F – 32) × 5/9 ≈ 5.6°C.
  • How many millimeters are in 5.5 inches?
    5.5 in × 2.54 cm/in × 10 mm/cm = 139.7 mm.
  • What is 170°C in Fahrenheit?
    170°C × 9/5 + 32 = 338°F.
  • How many milligrams are in 5.6 kilograms?
    5.6 kg × 1,000,000 mg/kg = 5,600,000 mg.
  • How many milliliters are in 75 units?
    Cannot convert units to mL without knowing the substance's concentration.
  • How many pounds are in 1 liter?
    Cannot convert liters to pounds without knowing the substance's density.
  • How many ounces are in 1.5 liters?
    1.5 L × 33.814 oz/L ≈ 50.7 oz.
  • How many milliliters are in 500 milligrams?
    Cannot convert mg to mL without knowing the substance's concentration.
  • How many ounces are in 3 pints?
    3 pints × 16 oz/pint = 48 oz.
  • What is 21°C in Fahrenheit?
    21°C × 9/5 + 32 = 69.8°F.
  • How do you convert millimolarity to molarity?
    Divide by 1000; 1 mM = 0.001 M.
  • How many tablespoons are in 16 ounces?
    16 oz × 2 tbsp/oz = 32 tbsp.
  • How many hours are in 180 minutes?
    180 min ÷ 60 min/hr = 3 hours.
  • How many micrograms are in 0.3 milligrams?
    0.3 mg × 1000 μg/mg = 300 μg.
  • How many kilometers per hour is 45 miles per hour?
    45 mph ÷ 0.6214 mi/km ≈ 72.4 km/h.
  • What is 16°C in Fahrenheit?
    16°C × 9/5 + 32 = 60.8°F.
  • How many inches are in 14.5 centimeters?
    14.5 cm ÷ 2.54 cm/in ≈ 5.71 in.
  • How many cups are in 200 grams?
    200 g ÷ 236.6 g/cup ≈ 0.85 cups (using water as reference).
  • How many calories are in 1001 kilojoules? (1 cal = 4.184 J)
    1001 kJ × 1000 J/kJ ÷ 4.184 J/cal ≈ 239,300 cal.
  • How many calories are in 5401 joules? (1 cal = 4.184 J)
    5401 J ÷ 4.184 J/cal ≈ 1291 cal.
  • How many grams are in 16,822 milligrams?
    16,822 mg ÷ 1000 mg/g = 16.822 g.
  • Convert 23.4 kJ to calories.
    23.4 kJ × 1000 J/kJ ÷ 4.184 J/cal ≈ 5,595 cal.
  • How many pounds are in 4500 grams?
    4500 g ÷ 453.59 g/lb ≈ 9.92 lb.
  • Perform the following conversions.
    Please specify the units and values to convert.
  • Convert the following measurement.
    Please specify the measurement and desired units.
  • How many milligrams are in 47.0 milligrams?
    47.0 milligrams is equal to 47.0 milligrams.