Conversion Factors quiz #2 Flashcards

How many milliliters are in 500 micrograms?
Cannot convert mcg to mL without knowing the substance's concentration.What is 52°F in Celsius?
(52°F – 32) × 5/9 ≈ 11.1°C.How do you convert millimoles (mmol) to moles (mol)?
Divide by 1000; 1 mmol = 0.001 mol.How many tablespoons are in 30 milliliters?
30 mL ÷ 14.79 mL/tbsp ≈ 2.03 tbsp.What is 37.8°C in Fahrenheit?
37.8°C × 9/5 + 32 = 100°F.Converting 1,000 mg to 1 gram would require moving the decimal place how many places to the left?
Three places to the left.Convert 90 kilograms into pounds.
90 kg × 2.205 lb/kg = 198.45 lb.What is 140°F in Celsius?
(140°F – 32) × 5/9 ≈ 60°C.How many kilograms is 0.00781 grams?
0.00781 g ÷ 1,000 g/kg = 0.00000781 kg.What is 42°F in Celsius?
(42°F – 32) × 5/9 ≈ 5.6°C.How many millimeters are in 5.5 inches?
5.5 in × 2.54 cm/in × 10 mm/cm = 139.7 mm.What is 170°C in Fahrenheit?
170°C × 9/5 + 32 = 338°F.How many milligrams are in 5.6 kilograms?
5.6 kg × 1,000,000 mg/kg = 5,600,000 mg.How many milliliters are in 75 units?
Cannot convert units to mL without knowing the substance's concentration.How many pounds are in 1 liter?
Cannot convert liters to pounds without knowing the substance's density.How many ounces are in 1.5 liters?
1.5 L × 33.814 oz/L ≈ 50.7 oz.How many milliliters are in 500 milligrams?
Cannot convert mg to mL without knowing the substance's concentration.How many ounces are in 3 pints?
3 pints × 16 oz/pint = 48 oz.What is 21°C in Fahrenheit?
21°C × 9/5 + 32 = 69.8°F.How do you convert millimolarity to molarity?
Divide by 1000; 1 mM = 0.001 M.How many tablespoons are in 16 ounces?
16 oz × 2 tbsp/oz = 32 tbsp.How many hours are in 180 minutes?
180 min ÷ 60 min/hr = 3 hours.How many micrograms are in 0.3 milligrams?
0.3 mg × 1000 μg/mg = 300 μg.How many kilometers per hour is 45 miles per hour?
45 mph ÷ 0.6214 mi/km ≈ 72.4 km/h.What is 16°C in Fahrenheit?
Cannot convert mcg to mL without knowing the substance's concentration.How many inches are in 14.5 centimeters?
14.5 cm ÷ 2.54 cm/in ≈ 5.71 in.How many cups are in 200 grams?
200 g ÷ 236.6 g/cup ≈ 0.85 cups (using water as reference).How many calories are in 1001 kilojoules? (1 cal = 4.184 J)
1001 kJ × 1000 J/kJ ÷ 4.184 J/cal ≈ 239,300 cal.How many calories are in 5401 joules? (1 cal = 4.184 J)
5401 J ÷ 4.184 J/cal ≈ 1291 cal.How many grams are in 16,822 milligrams?
16,822 mg ÷ 1000 mg/g = 16.822 g.Convert 23.4 kJ to calories.
23.4 kJ × 1000 J/kJ ÷ 4.184 J/cal ≈ 5,595 cal.How many pounds are in 4500 grams?
