Skip to main content
Ch.19 - Electrochemistry
Tro - Chemistry: A Molecular Approach 4th Edition
Tro4th EditionChemistry: A Molecular ApproachISBN: 9780134112831Not the one you use?Change textbook
All textbooksTro 4th EditionCh.19 - ElectrochemistryProblem 38b
Chapter 19, Problem 38b

Balance each redox reaction occurring in acidic aqueous solution. b. Mg(s) + Cr3+(aq) → Mg2+(aq) + Cr(s)

Verified step by step guidance
1
Identify the oxidation states of each element in the reactants and products. Magnesium (Mg) starts as 0 in its elemental form and is +2 in Mg2+. Chromium (Cr) starts as +3 in Cr3+ and is 0 in its elemental form Cr.
Write the half-reactions for both oxidation and reduction. Oxidation: Mg(s) → Mg2+(aq) + 2e-. Reduction: Cr3+(aq) + 3e- → Cr(s).
Balance the electrons in the half-reactions. The oxidation half-reaction already has 2 electrons. Multiply the reduction half-reaction by 2 to balance the number of electrons: 2Cr3+(aq) + 6e- → 2Cr(s).
Combine the balanced half-reactions. Ensure that the electrons are canceled out: Mg(s) + 2Cr3+(aq) → Mg2+(aq) + 2Cr(s) + 2e- - 6e-.
Check that all atoms and charges are balanced in the final equation. The final balanced equation should be: 3Mg(s) + 2Cr3+(aq) → 3Mg2+(aq) + 2Cr(s).

Verified video answer for a similar problem:

This video solution was recommended by our tutors as helpful for the problem above.
Video duration:
4m
Was this helpful?

Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Redox Reactions

Redox reactions, or reduction-oxidation reactions, involve the transfer of electrons between two species. In these reactions, one species is oxidized (loses electrons) while another is reduced (gains electrons). Understanding the oxidation states of the elements involved is crucial for identifying which species undergo oxidation and reduction.

Balancing Redox Reactions

Balancing redox reactions requires ensuring that both mass and charge are conserved. This often involves separating the reaction into half-reactions: one for oxidation and one for reduction. In acidic solutions, hydrogen ions (H+) and water (H2O) are typically added to balance the equation, along with electrons to balance the charges.

Acidic Aqueous Solution

An acidic aqueous solution contains a higher concentration of hydrogen ions (H+) than hydroxide ions (OH-). This environment affects the behavior of the reactants and products in a redox reaction. When balancing reactions in such solutions, it is essential to account for the presence of H+ ions and water, which can influence the overall stoichiometry of the balanced equation.
Recommended video:
Guided course
01:11
Types of Aqueous Solutions
Related Practice
Textbook Question

Balance each redox reaction occurring in acidic aqueous solution. a. K(s) + Cr3+(aq) → Cr(s) + K+(aq) b. Al(s) + Fe2+(aq) → Al3+(aq) + Fe(s)

2205
views
3
rank
Textbook Question

Balance each redox reaction occurring in acidic aqueous solution. c. BrO3(aq) + N2H4(g) → Br(aq) + N2(g)

797
views
Textbook Question

Balance each redox reaction occurring in acidic aqueous solution. a. I(aq) + NO2(aq) → I2(s) + NO(g) b. ClO4(aq) + Cl(aq) → ClO3(aq) + Cl2(g)

647
views
Textbook Question

Balance each redox reaction occurring in acidic aqueous solution. c. MnO4(aq) + Al(s) → Mn2+(aq) + Al3+(aq)

1119
views
Textbook Question

Balance each redox reaction occurring in acidic aqueous solution. a. PbO2(s) + I(aq) → Pb2+(aq) + I2(s) b. SO32–(aq) + MnO4(aq) → SO42–(aq) + Mn2+(aq) c. S2O32–(aq) + Cl2(g) → SO42–(aq) + Cl(aq)