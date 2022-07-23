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Ch. 2 - Acute Angles and Right Triangles
Lial - Trigonometry 12th Edition
Lial12th EditionTrigonometryISBN: 9780136552161Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 12th EditionCh. 2 - Acute Angles and Right TrianglesProblem 2.3.91
Chapter 3, Problem 2.3.91

(Modeling) Length of a Sag Curve When a highway goes downhill and then uphill, it has a sag curve. Sag curves are designed so that at night, headlights shine sufficiently far down the road to allow a safe stopping distance. See the figure. S and L are in feet. The minimum length L of a sag curve is determined by the height h of the car's headlights above the pavement, the downhill grade θ₁ < 0°, the uphill grade θ₂ > 0°, and the safe stopping distance S for a given speed limit. In addition, L is dependent on the vertical alignment of the headlights. Headlights are usually pointed upward at a slight angle α above the horizontal of the car. Using these quantities, for a 55 mph speed limit, L can be modeled by the formula (θ₂ - θ₁)S² L = ————————— , 200(h + S tan α) where S < L. (Data from Mannering, F., and W. Kilareski, Principles of Highway Engineering and Traffic Analysis, Second Edition, John Wiley and Sons.) Compute length L, to the nearest foot, if h = 1.9 ft, α = 0.9°, θ₁ = -3°, θ₂ = 4°, and S = 336 ft.

Verified step by step guidance
1
Identify the given values from the problem: height of headlights \(h = 1.9\) ft, angle of headlights above horizontal \(\alpha = 0.9^\circ\), downhill grade \(\theta_1 = -3^\circ\), uphill grade \(\theta_2 = 4^\circ\), and safe stopping distance \(S = 336\) ft.
Recall the formula for the length \(L\) of the sag curve: \(L = \frac{(\theta_2 - \theta_1) S^2}{200 (h + S \tan \alpha)}\) where all angles are in degrees and \(S < L\).
Calculate the difference in grades: \(\theta_2 - \theta_1 = 4^\circ - (-3^\circ) = 7^\circ\).
Compute the tangent of the angle \(\alpha\): \(\tan \alpha = \tan 0.9^\circ\) (make sure your calculator is in degree mode).
Substitute all known values into the formula and simplify step-by-step: \(L = \frac{7 \times (336)^2}{200 \times (1.9 + 336 \times \tan 0.9^\circ)}\) Evaluate the numerator and denominator separately before dividing to find \(L\).

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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Trigonometric Functions and Angle Measures

Understanding trigonometric functions like tangent is essential, as the formula involves tan(α), where α is the angle of the headlights above horizontal. Angles given in degrees must be correctly interpreted and converted if necessary, and the tangent function relates an angle in a right triangle to the ratio of the opposite side over the adjacent side.
Recommended video:
6:04
Introduction to Trigonometric Functions

Sag Curve Geometry and Vertical Alignment

A sag curve represents a vertical curve where the road transitions from a downhill grade to an uphill grade. The grades θ₁ and θ₂ represent slopes in degrees, affecting the vertical alignment of the road and headlights. Understanding how these grades influence the length L of the curve is key to applying the formula correctly.
Recommended video:
03:12
Multiplying Vectors By Scalars Example 1

Application of the Given Formula for Length L

The formula L = ((θ₂ - θ₁) S²) / (200(h + S tan α)) models the minimum length of the sag curve based on given parameters. Correct substitution of values, unit consistency, and solving for L are necessary to compute the length accurately. Recognizing the physical meaning of each variable helps ensure proper use of the formula.
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Evaluating Sums and Differences Given Conditions
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