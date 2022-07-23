Find a value of θ in the interval [0°, 90°) that satisfies each statement. Give answers in decimal degrees to six decimal places. See Example 2.
tan θ = 6.4358841
Find a value of θ in the interval [0°, 90°) that satisfies each statement. Give answers in decimal degrees to six decimal places. See Example 2.
tan θ = 6.4358841
Use a calculator to approximate the value of each expression. Give answers to six decimal places. In Exercises 21–28, simplify the expression before using the calculator. See Example 1.
cos 41° 24'
Use a calculator to determine whether each statement is true or false. A true statement may lead to results that differ in the last decimal place due to rounding error. cos(30° + 20°) = cos 30° + cos 20°
Use a calculator to evaluate each expression. 2 sin 25°13' cos 25°13' - sin 50°26'
Find a value of θ in the interval [0°, 90°) that satisfies each statement. Give answers in decimal degrees to six decimal places. See Example 2.
csc θ = 1.3861147
Use a calculator to determine whether each statement is true or false. A true statement may lead to results that differ in the last decimal place due to rounding error. 2 cos 38°22' = cos 76°44'