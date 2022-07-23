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Ch. 3 - Radian Measure and The Unit Circle
Lial - Trigonometry 12th Edition
Lial12th EditionTrigonometryISBN: 9780136552161Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 12th EditionCh. 3 - Radian Measure and The Unit CircleProblem 36
Chapter 4, Problem 36

Find the angular speed ω for each of the following.


a gear revolving 300 times per min

Verified step by step guidance
1
Understand that angular speed \( \omega \) is the rate of change of angular displacement and is usually measured in radians per second (rad/s).
Given the gear revolves 300 times per minute, recognize that each revolution corresponds to an angular displacement of \( 2\pi \) radians.
Convert the number of revolutions per minute (rpm) to radians per minute by multiplying the revolutions by \( 2\pi \): \( 300 \times 2\pi \) radians per minute.
Convert the angular speed from radians per minute to radians per second by dividing by 60 (since there are 60 seconds in a minute): \( \frac{300 \times 2\pi}{60} \) radians per second.
Simplify the expression to get the angular speed \( \omega \) in radians per second.

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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Angular Speed (ω)

Angular speed measures how fast an object rotates or revolves, expressed in radians per second. It represents the angle covered per unit time and is a fundamental quantity in rotational motion.

Conversion from Revolutions per Minute to Radians per Second

To find angular speed in radians per second from revolutions per minute (rpm), multiply the rpm by 2π (radians per revolution) and divide by 60 (seconds per minute). This converts the rotational speed into standard angular units.
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Introduction to Vectors

Relationship Between Linear and Angular Quantities

Understanding how angular speed relates to linear speed and frequency helps in interpreting rotational motion problems. Here, frequency in revolutions per minute is converted to angular speed, linking rotational frequency to angular displacement.
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