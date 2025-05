1. Limits and Continuity / Introduction to Limits / Problem 2

Evaluate the following limits and identify the horizontal asymptotes (if any) for the function f ( x ) = 5 x 25 x + 3 f\left(x\right)=\frac{5x}{25x+3} f ( x ) = 25 x + 3 5 x ​ :

lim ⁡ x → ∞ f ( x ) \lim_{x\rightarrow\infty}f\left(x\right) lim x → ∞ ​ f ( x )

lim ⁡ x → − ∞ f ( x ) \lim_{x\rightarrow-\infty}f\left(x\right) lim x → − ∞ ​ f ( x )