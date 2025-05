1. Limits and Continuity / Introduction to Limits / Problem 3

Select the correct relationship between ϵ \epsilon ϵ and δ δ δ to prove lim ⁡ x → − 8 ∣ 5 x ∣ = 40 {\displaystyle\lim_{x\to-8}\left|5x\right|=40} x → − 8 lim ​ ∣ 5 x ∣ = 40 using the ε − δ ε-δ ε − δ definition of a limit.