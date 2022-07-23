Textbook Question
In Exercises 15–32, multiply or divide as indicated. (x2−4)/(x−2) ÷ (x+2)/(4x−8)
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In Exercises 15–32, multiply or divide as indicated. (x2−4)/(x−2) ÷ (x+2)/(4x−8)
Simplify each exponential expression in Exercises 23–64.
Evaluate each exponential expression: (-3)3 (-2)2
Evaluate each exponential expression: 2^(-4) + 4^(-1)
Use the quotient rule to simplify the expressions in Exercises 23–32. Assume that x > 0.
In Exercises 17–38, factor each trinomial, or state that the trinomial is prime. 2x^2+5x−3