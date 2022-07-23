Skip to main content
Ch. P - Fundamental Concepts of Algebra
Blitzer - College Algebra 8th Edition
Blitzer8th EditionCollege AlgebraISBN: 9780136970514Not the one you use?Change textbook
All textbooksBlitzer 8th EditionCh. P - Fundamental Concepts of AlgebraProblem 24
Chapter 1, Problem 24

Multiply or divide as indicated. x+57÷4x+209\(\frac{x + 5}{7}\) \(\div\) \(\frac{4x + 20}{9}\)

Verified step by step guidance
1
Rewrite the division of fractions as multiplication by the reciprocal. So, \( \frac{(x+5)}{7} \div \frac{(4x+20)}{9} \) becomes \( \frac{(x+5)}{7} \times \frac{9}{(4x+20)} \).
Factor any expressions that can be simplified. Notice that \(4x + 20\) can be factored as \(4(x + 5)\).
Substitute the factored form back into the expression: \( \frac{(x+5)}{7} \times \frac{9}{4(x+5)} \).
Cancel out the common factor \( (x+5) \) from numerator and denominator, assuming \(x \neq -5\) to avoid division by zero.
Multiply the remaining numerators and denominators: \( \frac{1 \times 9}{7 \times 4} \) to get the simplified expression.

Verified video answer for a similar problem:

This video solution was recommended by our tutors as helpful for the problem above.
Video duration:
3m
Was this helpful?

Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Division of Rational Expressions

Dividing rational expressions involves multiplying the first expression by the reciprocal of the second. Instead of directly dividing, you flip the numerator and denominator of the divisor and then multiply, simplifying the process.
Recommended video:
Guided course
02:58
Rationalizing Denominators

Factoring Polynomials

Factoring polynomials means rewriting them as a product of simpler expressions. For example, 4x + 20 can be factored as 4(x + 5), which helps in simplifying rational expressions by canceling common factors.
Recommended video:
Guided course
07:30
Introduction to Factoring Polynomials

Simplifying Rational Expressions

Simplifying rational expressions involves reducing them to their simplest form by canceling common factors in the numerator and denominator. This makes the expression easier to work with and understand.
Recommended video:
Guided course
05:07
Simplifying Algebraic Expressions
Related Practice
Textbook Question

In Exercises 15–32, multiply or divide as indicated. (x2−4)/(x−2) ÷ (x+2)/(4x−8)

963
views
Textbook Question

Simplify each exponential expression in Exercises 23–64. x0y5x^0 y^5

184
views
Textbook Question

Evaluate each exponential expression: (-3)3 (-2)2

1150
views
Textbook Question

Evaluate each exponential expression: 2^(-4) + 4^(-1)

1115
views
Textbook Question

Use the quotient rule to simplify the expressions in Exercises 23–32. Assume that x > 0. 149\(\sqrt{\frac{1}{49}\)}

258
views
Textbook Question

In Exercises 17–38, factor each trinomial, or state that the trinomial is prime. 2x^2+5x−3

1028
views