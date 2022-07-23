In Exercises 15–58, find each product. (x−1)3

Textbook Question
Evaluate each expression in Exercises 55–66, or indicate that the root is not a real number. ³√8
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Evaluate each expression in Exercises 55–66, or indicate that the root is not a real number. ³√8
Simplify each exponential expression in Exercises 23–64.
Factor each perfect square trinomial.
Rewrite each expression without absolute value bars. -3/|-3|
Simplify each exponential expression in Exercises 23–64. (4x^3)^−2
In Exercises 33–68, add or subtract as indicated. 3x/(x−3) − (x+4)/(x+2)