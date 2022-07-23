Skip to main content
Ch. 1 - Equations and Inequalities
Lial - College Algebra 13th Edition
Lial13th EditionCollege AlgebraISBN: 9780136881063Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 13th EditionCh. 1 - Equations and InequalitiesProblem 73
Chapter 2, Problem 73

Solve each equation for the specified variable. (Assume no denominators are 0.) F = kMv2/r , for v

Verified step by step guidance
1
Start with the given formula: \(F = \frac{k M v^2}{r}\).
Multiply both sides of the equation by \(r\) to eliminate the denominator: \(F r = k M v^2\).
Isolate \(v^2\) by dividing both sides by \(k M\): \(\frac{F r}{k M} = v^2\).
Take the square root of both sides to solve for \(v\): \(v = \pm \sqrt{\frac{F r}{k M}}\).
Since \(v\) represents a variable that might be positive or negative depending on context, consider the appropriate sign based on the problem's physical context.

Verified video answer for a similar problem:

This video solution was recommended by our tutors as helpful for the problem above.
Video duration:
2m
Was this helpful?

Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Isolating a Variable in an Equation

Isolating a variable means rewriting the equation so that the variable appears alone on one side. This involves using inverse operations like addition, subtraction, multiplication, division, and applying algebraic properties to both sides equally. The goal is to express the specified variable explicitly in terms of the other variables.
Recommended video:
Guided course
05:28
Equations with Two Variables

Algebraic Manipulation with Fractions

When variables appear in denominators or as part of fractions, careful manipulation is needed to avoid division by zero and to correctly isolate the variable. Multiplying both sides by the denominator or using cross-multiplication helps eliminate fractions and simplify the equation.
Recommended video:
Guided course
03:11
Evaluating Algebraic Expressions

Understanding the Given Formula and Variables

Recognizing the roles of each variable in the formula F = kMv^2/r is essential. Here, F, k, M, v, and r represent quantities related by multiplication and division. Knowing how to treat constants and variables helps in rearranging the formula to solve for the specified variable, v.
Recommended video:
Guided course
05:28
Equations with Two Variables
Related Practice
Textbook Question

Solve each equation for the specified variable. (Assume no denominators are 0.) See Example 8.

r=r0+(12)at2r=r_0+(\(\frac\)12)at^2, for t

781
views
Textbook Question

Write each statement using an absolute value equation or inequality.

q is no more than 8 units from 22.

751
views
Textbook Question

Solve each rational inequality. Give the solution set in interval notation. 5/(1-x)≤2/(1-x)

497
views
Textbook Question

Solve each equation. √4x-2 = √3x+1

670
views
Textbook Question

Solve each equation. ∜(x2+2x)= ∜3

628
views
Textbook Question

Solve each rational inequality. Give the solution set in interval notation. 4/(3+x)≤3/(3+x)

474
views