Solve each equation for x. a²x + 3x =2a²

Textbook Question
Which inequality has solution set (-∞, ∞)?
A. (x-3)2≥0
B. (5x-6)2≤0
C. (6x+4)2>0
D. (8x+7)2<0
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Which inequality has solution set (-∞, ∞)?
A. (x-3)2≥0
B. (5x-6)2≤0
C. (6x+4)2>0
D. (8x+7)2<0
Solve each equation. √(x+7)+3=√(x-4)
Find each sum or difference. Write answers in standard form. 3√7 - (4√7-i) -4i + (-2√7+5i)
Solve each equation or inequality. | 10- 4x | ≥ -4
Solve each quadratic inequality. Give the solution set in interval notation. x2+4x>-1
Solve each equation or inequality.