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Ch. 2 - Graphs and Functions
Lial - College Algebra 13th Edition
Lial13th EditionCollege AlgebraISBN: 9780136881063Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 13th EditionCh. 2 - Graphs and FunctionsProblem 84
Chapter 3, Problem 84

Given functions f and g, find (a)(ƒ∘g)(x) and its domain, and (b)(g∘ƒ)(x) and its domain. See Examples 6 and 7.
ƒ(x)=(x+4),g(x)=(2x)ƒ(x)=\(\surd\)(x+4),g(x)=-(\(\frac{2}{x}\))

Verified step by step guidance
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Step 1: Understand the composition of functions. For (ƒ∘g)(x), this means ƒ(g(x)), which is the function ƒ applied to the output of g(x). Similarly, for (g∘ƒ)(x), this means g(ƒ(x)).
Step 2: Write the expressions for each composition. For (ƒ∘g)(x), substitute g(x) into ƒ(x): \[(ƒ∘g)(x) = ƒ(g(x)) = \sqrt{g(x) + 4}\] Since \(g(x) = -\frac{2}{x}\), this becomes: \[(ƒ∘g)(x) = \sqrt{-\frac{2}{x} + 4}\]
Step 3: Determine the domain of (ƒ∘g)(x). The domain consists of all x-values for which the expression inside the square root is greater than or equal to zero (because the square root function requires a non-negative input), and where g(x) itself is defined (denominator not zero). So, solve the inequality: \[-\frac{2}{x} + 4 \geq 0\] and exclude values where \(x=0\).
Step 4: Write the expression for (g∘ƒ)(x) by substituting ƒ(x) into g(x): \[(g∘ƒ)(x) = g(ƒ(x)) = -\frac{2}{ƒ(x)} = -\frac{2}{\sqrt{x+4}}\]
Step 5: Determine the domain of (g∘ƒ)(x). The domain includes all x-values where ƒ(x) is defined (inside the square root must be non-negative, so \(x+4 \geq 0\)) and where the denominator in g(ƒ(x)) is not zero (so \(\sqrt{x+4} \neq 0\)). Solve these conditions to find the domain.

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Video duration:
5m
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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Function Composition

Function composition involves applying one function to the result of another, denoted as (f∘g)(x) = f(g(x)). It requires substituting the entire output of g(x) into f(x), creating a new function that combines both operations.
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Function Composition

Domain of a Function

The domain is the set of all input values for which a function is defined. When composing functions, the domain of (f∘g)(x) includes all x-values in the domain of g such that g(x) is in the domain of f.
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Domain Restrictions of Composed Functions

Square Root and Rational Function Restrictions

The square root function requires the radicand to be non-negative, so x+4 ≥ 0 for f(x). The rational function g(x) = -2/x is undefined at x=0. These restrictions affect the domains of f, g, and their compositions.
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Restrictions on Rational Equations
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Given functions f and g, find (b)(g∘ƒ)(x) and its domain. See Examples 6 and 7.

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