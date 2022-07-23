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Ch. 2 - Graphs and Functions
Lial - College Algebra 13th Edition
Lial13th EditionCollege AlgebraISBN: 9780136881063Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 13th EditionCh. 2 - Graphs and FunctionsProblem 81a
Chapter 3, Problem 81a

Given functions f and g, find (a)(ƒ∘g)(x) and its domain. See Examples 6 and 7.
ƒ(x)=2x,g(x)=x+1ƒ(x)=\(\frac{2}{x}\),g(x)=x+1

Verified step by step guidance
1
Identify the given functions: \(f(x) = \frac{2}{x}\) and \(g(x) = x + 1\).
Find the composition \((f \circ g)(x)\), which means \(f(g(x))\). Substitute \(g(x)\) into \(f\): \(f(g(x)) = f(x + 1) = \frac{2}{x + 1}\).
Determine the domain of \(g(x)\). Since \(g(x) = x + 1\) is a polynomial, its domain is all real numbers, \((-\infty, \infty)\).
Determine the domain restrictions from \(f(g(x))\). Since \(f(x) = \frac{2}{x}\) is undefined when the denominator is zero, set \(x + 1 \neq 0\) to avoid division by zero. This gives \(x \neq -1\).
Combine the domain restrictions: the domain of \((f \circ g)(x)\) is all real numbers except \(x = -1\), or \((-\infty, -1) \cup (-1, \infty)\).

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Video duration:
4m
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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Function Composition

Function composition involves applying one function to the result of another, denoted as (f∘g)(x) = f(g(x)). It means you first evaluate g(x), then use that output as the input for f. Understanding this process is essential to correctly find (f∘g)(x).
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Function Composition

Domain of a Function

The domain of a function is the set of all input values for which the function is defined. When composing functions, the domain of (f∘g)(x) includes all x-values in the domain of g such that g(x) lies in the domain of f. Identifying domain restrictions is crucial to avoid undefined expressions.
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Domain Restrictions of Composed Functions

Rational Functions and Restrictions

A rational function is a ratio of two polynomials, like f(x) = 2/x, which is undefined when the denominator is zero. Recognizing these restrictions helps determine the domain by excluding values that make the denominator zero, ensuring the function remains valid.
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Restrictions on Rational Equations
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Given functions f and g, find (a)(ƒ∘g)(x) and its domain, and (b)(g∘ƒ)(x) and its domain. See Examples 6 and 7.

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