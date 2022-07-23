Skip to main content
Ch. R - Review of Basic Concepts
Lial - College Algebra 13th Edition
Lial13th EditionCollege AlgebraISBN: 9780136881063Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 13th EditionCh. R - Review of Basic ConceptsProblem 29
Chapter 1, Problem 29

Insert ∈ or ∉ in each blank to make the resulting statement true. 5 ____ {4, 6, 8, 10}

Verified step by step guidance
1
Understand the problem: We need to determine whether the number 5 is an element of the set \{4, 6, 8, 10\} or not. The symbols used are \( \in \) meaning "is an element of" and \( \notin \) meaning "is not an element of".
Look at the set \( \{4, 6, 8, 10\} \) and identify its elements. The set contains the numbers 4, 6, 8, and 10.
Check if the number 5 is listed among the elements of the set. Since 5 is not in the list \(4, 6, 8, 10\), it is not an element of the set.
Based on this, choose the correct symbol to complete the statement: since 5 is not in the set, use \( \notin \).
Write the complete true statement as: \(5 \notin \{4, 6, 8, 10\}\).

Verified video answer for a similar problem:

This video solution was recommended by our tutors as helpful for the problem above.
Video duration:
47s
Was this helpful?

Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Set Membership (Element of a Set)

Set membership refers to whether a specific element belongs to a given set. The symbol '∈' denotes that an element is a member of the set, meaning it is included within the set's elements.
Recommended video:
05:25
Graphing Polynomial Functions

Set Notation and Symbols

Set notation uses curly braces {} to list elements, and symbols like '∈' (element of) and '∉' (not an element of) to express membership. Understanding these symbols is essential to correctly interpret and complete statements about sets.
Recommended video:
05:18
Interval Notation

Evaluating Membership in a Set

To determine if an element belongs to a set, compare the element to the listed members. If the element matches any member, it belongs (∈); if not, it does not belong (∉). This evaluation is key to correctly filling in the blank.
Recommended video:
5:14
Evaluate Logarithms
Related Practice
Textbook Question

If the expression is in exponential form, write it in radical form and evaluate if possible. If it is in radical form, write it in exponential form. Assume all variables represent positive real numbers. p5/4

1466
views
Textbook Question

Simplify each expression. Assume all variables represent nonzero real numbers. (p4/q)2

1085
views
Textbook Question

Multiply or divide as indicated. Write answers in lowest terms as needed. (3/20)∙(5/21)

973
views
Textbook Question

Write each rational expression in lowest terms. 8m2 + 6m - 9 / 16m2 - 9

656
views
Textbook Question

Find each sum or difference. -15+6

977
views
Textbook Question

Find each product. (14r-1)(17r+2)

954
views