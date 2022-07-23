Find each sum or difference. -15+6

Textbook Question
Simplify each expression. Assume all variables represent nonzero real numbers. -(2x0y4)3
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Simplify each expression. Assume all variables represent nonzero real numbers. -(2x0y4)3
Insert ∈ or ∉ in each blank to make the resulting statement true. 5 ____ {4, 6, 8, 10}
If the expression is in exponential form, write it in radical form and evaluate if possible. If it is in radical form, write it in exponential form. Assume all variables represent positive real numbers. p5/4
Multiply or divide as indicated. Write answers in lowest terms as needed. (3/20)∙(5/21)
Write each rational expression in lowest terms. 8m2 + 6m - 9 / 16m2 - 9
Find each product. (14r-1)(17r+2)