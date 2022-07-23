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Ch. R - Review of Basic Concepts
Lial - College Algebra 13th Edition
Lial13th EditionCollege AlgebraISBN: 9780136881063Not the one you use?Change textbook
All textbooksLial 13th EditionCh. R - Review of Basic ConceptsProblem 43
Chapter 1, Problem 43

Multiply or divide as indicated. Write answers in lowest terms as needed. 34÷12\(\frac\)34\(\div\)12

Verified step by step guidance
1
Identify the expression to simplify: \(\frac{3}{4} \div 12\).
Rewrite the division of fractions as multiplication by the reciprocal: \(\frac{3}{4} \times \frac{1}{12}\).
Multiply the numerators together and the denominators together: \(\frac{3 \times 1}{4 \times 12}\).
Calculate the numerator and denominator products without simplifying yet: \(\frac{3}{48}\).
Simplify the fraction \(\frac{3}{48}\) by dividing numerator and denominator by their greatest common divisor.

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Video duration:
1m
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Key Concepts

Here are the essential concepts you must grasp in order to answer the question correctly.

Dividing Fractions

Dividing fractions involves multiplying the first fraction by the reciprocal of the second. For example, dividing by 12 is the same as multiplying by 1/12. This method simplifies the division process and helps in finding the correct quotient.
Recommended video:
04:22
Dividing Complex Numbers

Simplifying Fractions

Simplifying fractions means reducing them to their lowest terms by dividing the numerator and denominator by their greatest common divisor (GCD). This makes the fraction easier to understand and work with, ensuring the answer is in its simplest form.
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Guided course
05:45
Radical Expressions with Fractions

Multiplying Fractions

Multiplying fractions requires multiplying the numerators together and the denominators together. This straightforward process is essential when dividing fractions since division is converted into multiplication by the reciprocal.
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Guided course
04:15
Multiply Polynomials Using the Distributive Property
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