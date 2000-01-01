Skip to main content
How to use this calculator

  • Choose particle type (molecules, atoms, ions, formula units) — for labeling only.
  • Provide one known: moles n, particles N, or mass m. If using mass, provide molar mass M (or a formula to auto-calc).
  • Output: We compute all three: moles, particles, and mass; plus a step-by-step derivation.

Formula & Equation Used

Core relations: \(N = n\,N_A\), \(n = \frac{m}{M}\), \(N = \frac{m}{M}N_A\)

Where: \(N\) = particles (atoms/molecules/ions), \(n\) = moles, \(N_A = 6.022\times 10^{23}\,\text{mol}^{-1}\), \(m\) = mass (g), \(M\) = molar mass (g·mol⁻¹).

Molar mass from formula: Sum of atomic weights multiplied by subscripts (handles parentheses, e.g., Ca(OH)₂).

Examples

How many molecules are in 18 g of H₂O?

M(H₂O)=18.015 g/mol → \(n=\frac{18}{18.015}\approx 0.999\) mol → \(N \approx 0.999\times 6.022\times10^{23}\approx 6.01\times10^{23}\) molecules.

How many moles is 3.01×10²³ CO₂ molecules?

\(n = \frac{N}{N_A} = \frac{3.01\times10^{23}}{6.022\times10^{23}} \approx 0.500\) mol.

What mass is 1.5×10²⁴ SO₄²⁻ ions?

\(n=\frac{N}{N_A}\approx 2.49\) mol; with M(SO₄)=96.06 g/mol → \(m\approx 239\) g.

Frequently Asked Questions

Q: Does Avogadro’s number apply to ions and formula units?

Yes. It’s a count-per-mole constant regardless of particle identity.

Q: How precise are results?

Atomic masses and \(N_A\) are treated as exact to displayed digits. Enable “significant figures” for rounded outputs.

