Balance each redox reaction occurring in basic aqueous solution. c. NO2–(aq) + Al(s) → NH3(g) + AlO2–(aq)
Balance each redox reaction occurring in basic aqueous solution. c. Cl2(g) → Cl–(aq) + ClO–(aq)
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Key Concepts
Redox Reactions
Balancing Redox Reactions in Basic Solution
Oxidation States
Balance each redox reaction occurring in acidic aqueous solution. a. I–(aq) + NO2–(aq) → I2(s) + NO(g) b. ClO4–(aq) + Cl–(aq) → ClO3–(aq) + Cl2(g)
Balance each redox reaction occurring in acidic aqueous solution. c. MnO4–(aq) + Al(s) → Mn2+(aq) + Al3+(aq)
Balance each redox reaction occurring in acidic aqueous solution. a. PbO2(s) + I–(aq) → Pb2+(aq) + I2(s) b. SO32–(aq) + MnO4–(aq) → SO42–(aq) + Mn2+(aq) c. S2O32–(aq) + Cl2(g) → SO42–(aq) + Cl–(aq)
Balance each redox reaction occurring in basic aqueous solution. a. MnO4–(aq) + Br–(aq) → MnO2(s) + BrO3–(aq)
Sketch a voltaic cell for each redox reaction. Label the anode and cathode and indicate the half-reaction that occurs at each electrode and the species present in each solution. Also indicate the direction of electron flow.
a. 2 Ag+(aq) + Pb(s) → 2 Ag(s) + Pb2+(aq)
b. 2 ClO2(g) + 2 I–(aq) → 2 ClO2–(aq) + I2(s)
c. O2(g) + 4 H+(aq) + 2 Zn(s) → 2 H2O(l) + 2 Zn2+(aq)