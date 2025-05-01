Personal Health Midterm

Personal Health
Yoga — postures, breath, mindfulness; Tai chi — slow flowing movement; Meditation — attention and awareness training; Biofeedback — real-time physiological feedback; Visualization — guided multisensory imagery; Hypnosis — focused attention and suggestion.
Yoga — movement-based stress relief; Tai chi — balance and concentration focus; Meditation — relaxation through breath regulation; Biofeedback — physical and emotional feedback awareness; Visualization — calming mental imagery; Hypnosis — trance-based mental alteration.
Yoga — energy channeling through postures; Tai chi — physical relaxation through muscle contraction; Meditation — focus on present awareness; Biofeedback — electronic feedback for muscle tension control; Visualization — mental rehearsal for performance; Hypnosis — psychological relaxation through subconscious influence.
Yoga — purely breathing exercises; Tai chi — external stimuli focus; Meditation — automatic relaxation response activation; Biofeedback — relaxation training using sound cues; Visualization — goal-oriented mental imagery; Hypnosis — deep concentration with suggestion induction.