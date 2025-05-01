Prealgebra & Beginning Algebra
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13\(\frac\)13
56\(\frac\)56
32\(\frac\)32
23\(\frac\)23
Master Rates with a bite sized video explanation from Patrick Ford
Express each rate as a unit rate.
8484 miles in 333 hours
77 pounds of apples for \$21
Express each ratio as a fraction in its simplest form.
198:12198:12
3.6:5.43.6:5.4
88 meters to 141414 meters
2.42.4 bags to 3143\(\frac\)14341 bags.
Express each rate as a fraction and simplify.
1414 cups of flour for every 212121 cups of sugar
3636 grams per 120120120 milliliters